Naples, Pompéi et la côte amalfitaine. 8e édition

Un guide entièrement repensé pour découvrir Naples et la côte Amalfitaine, en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Les expériences incontournables : le village de Positano, Pompéi, marcher sur les sentiers de la côte amalfitaine, les musées de Naples, la grotta Azzurra, la petite île de Procida, la ville de Ravello, Paestum, gravir les flancs du Vésuve, les jardins... Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires régionaux pour découvrir le meilleur de Naples et de la côte amalfitaine, en toute saison, quel que soit le temps ou le budget disponible. Les activités de plein air et les meilleurs spots pour la plongée, la baignade, les randonnées, le vélo, le kayak. La cuisine de la Campanie et ses secrets. Une présentation des principaux sites et de leurs environs : Naples, les champs Phlégréens, Herculanum, le Vésuve, Pompéi, Capri, Ischia, Procida, Sorrente, Positano, Amalfi, Ravello, Salerne... Pour chaque région, des conseils pour se repérer et se déplacer (à pied, en transports en commun, en véhicules électriques, en taxi...) et planifier son séjour (selon sa durée, la saison ou les fêtes locales). L'histoire mouvementée de la région retracée de manière originale à travers 15 lieux emblématiques. Des cartes claires pour se repérer facilement, situer les sites en un coup d'oeil, imaginer ses itinéraires et organiser ses déplacements. Un plan détachable de la ville de Naples.