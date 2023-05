Amour, cuisine et poulet sauce moutarde

Ne jamais rien lâcher pour voir ses rêves se réaliser Juliette a la cuisine dans le sang. Il n'y a que derrière les fourneaux que l'adolescente se sent à sa place, elle veut en faire son métier mais sa famille s'oppose fermement à cette vocation peu conventionnelle. Malgré les obstacles, Juliette va forcer le destin et obtenir un stage d'été dans un restaurant étoilé. Entre son premier travail et un premier amour, l'adolescente pense avoir trouvé sa voie... mais elle est encore loin d'avoir fait ses preuves ! Aurait-elle idéalisé le métier de ses rêves ?