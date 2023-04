Le Sens de nos pas

" A tous nos grands-parents qui nous ont tant de fois rebattu les oreilles de : ''Tu verras, quand tu seras grand(e) ... '', ''Tu verras, quand tu auras mon âge... '', et dont les paroles prennent de plus en plus de sens au fur et à mesure que nous marchons dans leurs pas... " Claire Norton Rien n'aurait dû réunir Auguste, quatre-vingt-cinq ans, et Philomène, quinze ans. Pourtant, la quête que le vieil homme et la jeune fille vont entreprendre ensemble et loin de chez eux se révélera le plus précieux cadeau que la vie pouvait leur réserver, à l'un comme à l'autre.