Christian et Eric Cazalot sont frères. Auteurs de plusieurs biographies et essais sur le spectacle ou la télévision, ils ont signé avec Sylvie Vartan un premier livre en commun, Dans la lumière. Leur dernier livre " Sylvie Vartan, le tourbillon d'une vie " a été un beau succès. Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Sheila, France Gall : quatre légendes de la chanson française. Quatre filles pour une génération. Spécialistes des sixties, Christian et Eric Cazalot entrecroisent leurs destins. Icônes de la culture populaire, toutes ont marqué par leur fraicheur, leur liberté de ton, mais aussi leur ténacité à se frayer une place dans un milieu d'hommes. Les quatre filles dans le vent symbolisent la chute du carcan dans lequel, femmes et jeunes femmes sont encore enfermées. Entre 1965 et 1975, elles annoncent une véritable révolution : liberté du corps, indépendance dans le couple... Leurs refrains et leurs mélodies sont inscrits, de manière unique, dans la mémoire collective de la chanson française des dernières décennies. Ce livre retrace avec bonheur les grands moments de leurs vies et souligne le rôle méconnu qu'elles ont joué pour l'émancipation des femmes.