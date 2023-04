I love les planches à partager. 150 recettes

I love les planches apéros ! Grâce à ces 150 recettes, faites le plein d'idées pour préparer des planches complètes ultragourmandes à partager. Découvrez des planches appétissantes, graphiques, inspirantes à préparer à l'avance pour profiter pleinement de vos moments en famille ou entre amis... 50 planches et 150 recettes à déguster pour des apéros branchés, des entrées résolument gourmandes ou même des plats à partager. Craquez pour ces compositions et assortiments, des plus classiques aux plus originaux, à base de produits frais faciles à trouver et de recettes de base rapides à préparer : des planches 100% mezze avec houmous, tzatziki et pain pita maison ; des planches tapas avec tapenade aux deux olives, chorizo parfumé au thym et tartines poivrons-brebis ; des planches du boucher avec magret séché, roulés de bresaola farcis et rillette de poulet ; mais aussi des planches de la mer, des planches spéciales fondue, des planches saisonnières, spéciales plateau TV, soirée foot, brunch du dimanche, goûters d'anniversaire... Il y en aura pour toutes les occasions et tous les goûts !