Le langage des plantes

Et si les plantes avaient des superpouvoirs dont nous ne savons rien ? Et si c'étaient elles qui dominaient le monde ? Quand tu vois une plante, tu te dis probablement : " Jolie, mais sans intérêt. " En effet, les plantes ne se déplacent pas, ne poussent pas de cri, elles se laissent couper et arracher sans protester. Mais si elles étaient capables de bien d'autres choses que nous ignorons ? Des études scientifiques récentes bouleversent notre vision des végétaux. Désormais, nous savons que les plantes s'intéressent au monde qui les entourent et qu'elles adaptent leurs réactions à ce qu'elles perçoivent. Et aussi qu'elles communiquent par des moyens que nous, pauvres humains, sommes bien loin de maîtriser...