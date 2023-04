En 1882, Daiyu a 12 ans et vit heureuse dans une petite ville de pêcheurs en Chine, jusqu'à ce que ses parents disparaissent. Sa grand-mère la somme alors de partir chercher du travail. Elle trouve un emploi auprès de Maître Wang qui enseigne la calligraphie. Un jour, alors qu'elle erre sur le marché, elle se fait kidnapper. Elle est séquestrée à bord d'un bateau à destination de San Francisco, où elle devient prostituée dans une maison close dirigée par Mme Lee. Elle parvient à rejoindre l'Idaho, où elle est recueillie par deux chinois qui tiennent une épicerie dans la petite ville de Pierce. Mais le racisme grandissant va troubler la fragile sérénité trouvée par Daiyu et des actes de plus en plus cruels vont se répéter, jusqu'à mettre sa vie en péril. Les Quatre trésors du ciel est une épopée qui a pour toile de fond les conséquences terribles de la Loi d'exclusion des Chinois. Jenny Tinghui Zhang y aborde avec dextérité le racisme chinois qui demeure un sujet tabou.