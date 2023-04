Les Héritiers de Brisaine Tome 5 : Le Coeur de toutes les légendes

Le dernier tome de la série à succès de David Bry, coup de coeur des Imaginales, qui signe sa première série jeunesse. L'heure de la dernière bataille a sonné. Toutes les créatures du Bois d'Ombres, menées par Jéhan, ont pour mission d'attaquer le village. Grâce à cette diversion, Grégoire, Enguerrand, Aliénor et Mahaut cherchent le Coeur de toutes les légendes dans la tour de l'archimage. Mais le mage noir leur tend un piège et vole les deux Clés. Il peut désormais ouvrir le Coeur et s'en servir pour réveiller les dragons ! La situation semble désespérée, quand Grégoire, inspiré par le pouvoir des rêves, tente le tout pour le tout... Les héritiers de Brisaine réussiront-ils à sauver la magie de Fabula ? Roman Fantasy à lire dès 9 ans.