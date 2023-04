Dans mon jardin

Une promenade au jardin pleine de surprises et de découvertes dans un livres grand format pour s'émerveiller ! Un magnifique imagier pour découvrir la nature et développer un vocabulaire riche : arbres, fruits, oiseaux, insectes, petites bêtes, plantes aromatiques, fleurs, outils du jardinier... . Plus de 100 illustrations réalistes et pleines de charme, pour susciter la curiosité et enrichir le vocabulaire du tout-petit. Et 8 grands flaps en feutrine pour jouer à coucou/caché avec bébé, dès 6 mois.