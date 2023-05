100 nouvelles pépites pour voir la France autrement

100 spots méconnus, secrets, insolites, originaux... mais toujours très photogéniques, sélectionnés par Les Pépites de France Curiosités géologiques (ou architecturales), merveilles méconnues, trésors amoureusement dénichés... L'équipe du compte Instagram Les Pépites de France est de retour avec des trouvailles qui vont vous émerveiller. Découvrez leur sélection de 100 lieux parmi les plus curieux, secrets ou dépaysants du pays pour (re)découvrir l'Hexagone... autrement ! Du désert lunaire de Platé aux trésors de l'Ile Tatihou, de la paradisiaque plage de l'Ostriconi à la citadelle de Brouage, du massif des Monts d'Arrée aux lacs Jovet, des charmantes cabanes de Gouville-sur-mer aux surprenantes cascades du Pain de Sucre... Organisez grâce à ce catalogue - forcément subjectif ! - vos plus belles escapades d'une heure, d'une journée, ou d'un week-end. Anecdotes, activités, sites à voir, mais aussi conseils et infos pratiques vous aideront à choisir, selon vos goûts et vos envies !