Questions d'ados. Edition 2023

Un livre spécifiquement destiné aux collégiens et collégiennes qui aborde tous les thèmes liés à la puberté et l'adolescence Transformation des corps et émotions nouvelles, premières fois, communication avec les parents, relations aux autres, droits humains, consentement, contraception et prévention, réseaux sociaux mais aussi harcèlement et violences sexistes et sexuelles... il répond de manière simple et précise aux questions que les ados se posent et posent rarement à leurs parents. Largement illustré, enrichi d'entrées thématiques et de témoignages, à la fois pratique et plein d'humour, un livre rassurant et un indispensable pour toutes et tous. Ce livre a été élaboré avec des professionnels des centres de planification ou de santé sexuelle, avec le témoignage de jeunes et de parents. Il a reçu le Label Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains.