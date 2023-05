L'Empire s'effondre Tome 2 : Toucher la peau du ciel

Le coup d'Etat du Triumvirat a scindé l'Empire. Au coeur même de Seth, les tensions entre les nouveaux maîtres du gouvernement se renforcent. La capitale se vide d'une partie de sa population, tandis que la pègre s'enhardit et étend sa toile dans les bas-fonds. Chacun se bat pour sa survie, à l'image d'Alfred et de ses compagnons, qui entrent dans la clandestinité pour rejoindre les montagnes des Arpentes. Porté par une nouvelle technologie, on rêve là-bas d'un avenir meilleur. Mais est-ce seulement possible ? La Foi se révèle enfin et la guerre n'est pas encore finie. Avec ce deuxième tome de la trilogie L'Empire s'effondre, Sébastien Coville continue d'explorer son univers au croisement de la fantasy, du steampunk et du roman historique. Il prouve encore une fois son talent de narrateur en nous offrant une aventure palpitante et épique.