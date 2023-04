Partez à la découverte de cet archipel qui comporte, notamment, la plus grande île méditerranéenne, du même nom, et appartenant à l'une des 20 régions d'Italie ! Peu d'endroits surpassent la Sicile : outre les charmes qu'elle partage avec l'Italie continentale - l'art, la culture, la gastronomie, les vins, la population et les paysages-, cette terre, qui est toujours restée fièrement à l'écart des courants dominants d'Europe et du reste de l'Italie, possède de nombreux atouts issus de son riche passé et d'un patrimoine unique en son genre. Retrouvez toute l'expertise de National Geographic et toujours des cartes et plans détaillés Un format réduit et un papier allégé plus pratique à manier et à emporter Une fabrication revue et une nouvelle charte graphique et une trentaine de page supplémentaires Des gros plans thématiques sur l'histoire du pays, sa culture et son patrimoine Des doubles pages promenades pour vous guider Un guide d'adresses sélectionnées par National GeographicRetrouvez les événements les plus marquants de ces dernières années : Maxi-procès anti-mafia, éruption de l'Etna... etc