Mes histoires incroyables sur les animaux

Un recueil d'histoires sur l'intelligence animale racontées par une chercheuse du Museum d'Histoire Naturelle de Paris. Emmanuelle Pouydebat raconte ses multiples expériences sur le terrain pour mieux nous faire comprendre combien les animaux ont développé d'intelligences au cours de leur évolution. Ce ne sont pas les mêmes facultés que nous, être humains, mais d'autres aussi précieuses, qui leur ont permis de survivre et permettre à leur espèce de se reproduire. Il est question d'intelligence pour se nourrir, pour utiliser des outils, pour séduire et se reproduire, pour se défendre, se protéger... Chaque histoire - entièrement illustrée - raconte une anecdote vécue ou celle d'un autre chercheur qui a marqué la communauté scientifique. Le tout est complété par des pages documentaires illustrées avec humour par Walter Glasshof. On apprend comment les macaques coopèrent entre eux pour mieux chaparder le matériel de la chercheuse, sur quel bras les mamans chimpanzés portent leur bébé quand elles vont bien, comment les baleines à bosse se mettent en groupe pour pêcher, ou comment KOKO la femelle Gorille a appris le langage des signes... Ce sont plus d'une vingtaines de récits aussi émouvants qu'impressionnants qui rendent encore plus admiratifs sur le monde animal.