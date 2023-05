Le journal de mon bébé

Durant ses 20 premiers mois de vie, votre bébé va traverser des étapes-clés, des " semaines miracles ", à mesure qu'il grandit et que son cerveau se développe. Comment ces étapes se sont-elles manifestées chez votre enfant ? Que faisait-il ? Comment réagissait-il ? Qu'aimait-il regarder ? Fondé sur une méthode unique et les recherches scientifiques les plus approfondies en matière de développement de l'enfant, ce carnet va vous permettre de suivre toutes ces " petites choses " qui comptent vraiment, de décrypter les secrets qui se cachent derrière le caractère unique de votre bébé et de ne jamais les oublier... Inclus : Un calendrier pour suivre les 10 étapes majeures des 20 premiers mois de vie, savoir quand elles commencent et quand elles se terminent ; Des listes à compléter pour immortaliser tout ce qu'il se passe au cours du développement de votre enfant ; Des sections dédiées à l'écriture et de la place pour coller toutes vos photos afin d'en faire le carnet unique de votre bébé !