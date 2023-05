Les chemins du Tro Breizh : De Saint Brieuc à Saint Malo

Entre Saint-Brieuc et Saint-Malo, partez sur les chemins à la découverte de la Baie de Saint-Brieuc, de ses viaducs du siècle dernier, de Mathurin Méheut à Lamballe, de Corseul et de ses vestiges gallo-romains, de Dinan la médiévale, des bords de Rance, des châteaux du Guildo et de la Hunaudaye⦠150 kilomètres au départ de Saint-Brieuc pour rejoindre Saint-Malo et 1 variante de 65 kilomètres pour s'en mettre encore davantage plein les yeux !