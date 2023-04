Renaître de ses hontes

Des tréfonds de la honte, celle qui consume l'âme et réduit au silence, Laurence a toujours cru que demain était encore à écrire et que rien n'était perdu. Elle a connu le pire : la maltraitance, l'inceste, la drogue et l'alcool pour tenir, le gouffre de la dépression et la mort toute proche, toujours cernée par le dégoût de soi. Pourtant, Laurence a puisé dans ces expériences douloureuses une force pour continuer de vivre et trouver les ressources pour avancer, coûte que coûte. Sur ce chemin de résilience, la confiance en la vie, l'amour gratuit et l'accompagnement de psychothérapeutes ont été de puissants leviers pour se relever. Cependant, il lui fallait briser le silence qui la muselait depuis tant d'années. Laurence a crié sa honte, bousculant les préjugés, pour transmettre ce message à ceux qui sont enfermés dans leur souffrance : " Ne désespérez jamais. Les blessures cicatrisent un jour. Il est possible d'en sortir, de trouver un sens à sa vie afin de vivre pleinement. " Au-delà du témoignage, elle livre ici les clés de sa renaissance.