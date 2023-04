Les sept lames

D'Artagnan est entraîné dans un conflit avec le cardinal de Richelieu, dont la quête impitoyable du pouvoir l'a conduit au surnaturel. Pour sauver le monde, d'Artagnan devra s'allier à sept héros de cape et d'épée emblématiques tels que Don Juan ou Cyrano de Bergerac. Les SEVEN SWORDS devront surmonter une foule de différences et travailler ensemble pour déjouer les plans diaboliques de Richelieu.