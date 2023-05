Le guide des queens de l'écologie ! Meuf green, sympa comme titre, mais ça veut dire quoi au juste ?? Rassure-toi, ce livre ne va pas t'apporter une charge mentale supplémentaire, ni se focaliser sur le nouveau rouge à lèvre écoresponsable à la mode. On va parler à la fois d'écoféminisme et de sexe green, expliquer comment devenir une girlboss écolo ou avoir une greenlife assumée. Consommer mieux, à tous les niveaux, est un acte militant. Ce livre t'invite à réveiller la consom'actrice qui sommeille en toi, à te poser les bonnes questions pour ton avenir et à mettre en place des écogestes plus ou moins avancés selon tes valeurs, tes envies et tes possibilités. Reprends le pouvoir sur ta consommation pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Où que tu en sois dans ta transition écologique, prépare-toi à un coming out écolo : mode green badass activé? !