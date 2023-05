Slovo N° 53 : Archives et traces : enjeux, usages et poétiques . Actes des Doctoriales de l’Europe médiane, de l’espace russe et (post)soviétique (DEMEPS 2021)

En quoi les archives peuvent-elles nourrir le travail des chercheurs, mais aussi celui des artistes et, plus largement, fonder l'identité d'un individu ? Cette interprétation du passé par les archives devient d'autant plus problématique dans les pays de l'espace post-soviétique. A la fois outils et objets de recherche, les archives sont des lieux de mémoire qui permettent une enquête sur le passé associant des interrogations sur l'origine, l'identité et l'avenir. Abordées du point de vue de la construction, des usages et des spoliations par des institutions et par des individus, les archives présentées dans les études des jeunes chercheurs rassemblées dans ce numéro de Slovo deviennent un point de départ pour une interrogation sur les transformations des sociétés dans les aires géographiques d'Europe centrale et orientale et de l'ex-URSS. Cette interrogation nous permet d'abord de découvrir les différentes formes de mémoires (individuelle, collective, institutionnelle, identitaire) dans leur interaction avec des archives aux supports variés. Que le dispositif soit écrit ou oral, appartenant aux réseaux sociaux ou à la presse, de nature politique ou sociétale, les archives sont utilisées pour une réécriture ou une manipulation de l'histoire. Quant au domaine des arts et de la littérature, les archives non seulement apparaissent comme les témoins d'un processus de création, mais aussi participent de la conception esthétique d'une oeuvre. Questionner les archives revient ici à interroger leur statut en tant que source d'inspiration, outil d'interprétation, lieu de création et geste poétique. Enfin, les différents usages des archives par les chercheurs mettent en lumière des perspectives pour un renouvellement des études architecturales, littéraires ou musicales.