Esprit N° 496, Avril 2023 : Femme, vie, liberté

4 mois après la mort de Mahsa Amini et le début de la révolution en cours en Iran, une expertise académique semble plus que jamais nécessaire. En croisant les perspectives de la philosophie politique et morale, l'économie-politique, la sociologie, l'histoire, la culture, l'art et le cinéma iranien, ce dossier donnera à lire différentes interprétations de la tragédie iranienne. Les dialogues apporteront le déchiffrage de cette révolution, ses racines, ses actualités, sa brutalité et sa violence. Laissons les problématiques posées par les chercheurs nous aider à resituer le contexte politique de la révolution "Femme, Vie, Liberté". Avec des textes d'Olivier Abel, Hamit Bozarslan, Farad Kosrokavar et Marie Ladier-Fouladi.