Cyrano de Bergerac ne manque pas de panache. Mais affublé d'un nez considérable et disgracieux, ce gascon généreux, aussi habile à manier l'épée que les mots, escrimeur et poète accompli, -, n'ose avouer à sa cousine Roxane, l'amour qu'il a pour elle. Car "la plus belle" , "la plus fi ne" d'entre toutes, s'est éprise du beau Christian, fi er et intrépide mais dénué d'esprit. Cyrano, homme de l'ombre aussi laid qu'éloquent, imagine alors un stratagème : il prêtera en secret, sa verve et sa voix, en un mot son talent, à son rival plus beau, mais moins spirituel que lui... Mais un tel stratagème peut-il réussir ?