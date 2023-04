Félonies et malaventures. La jeunesse de Guilhem d'Ussel

Après De taille et d'estoc, Férir ou périr, A lances et à pavois, le retour des aventures du jeune chevalier troubadour Guilhem d'Ussel, virtuose dans l'art de manier l'épée pour ses missions... comme l'esprit pour ses enquêtes. 1194. Engagé dans une compagnie de mercenaires qui, à la demande du roi Philippe Auguste, doit se mettre au service du comte de Toulouse, Guilhem d'Ussel se voit impliqué dans le pillage d'un château. Après avoir rompu avec ses compagnons félons, il vient en aide à une valeureuse jouvencelle, elle-même protégée par une étrange femme qui lit dans les esprits et soigne avec les mains. Plus tard, ayant repris la route, il intervient dans un guet-apens mené contre l'escorte de la même jouvencelle. Or celle-ci nie l'avoir jamais rencontré. Intrigué par ce mystère, il ramène la damoiselle auprès de son parrain, le vicomte de Thouars, et est alors accusé du pillage du château...