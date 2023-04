Satisfucktion. Les Rolling Stones, une leçon de morale

L'histoire des Rolling Stones revisitée à l'aune de la morale contemporaine Les Stones se droguaient, buvaient, juraient en public, avaient une sexualité débridée et ne se coupaient pas les cheveux. Ils n'étaient certes pas les premiers, mais eux avaient compris comment ériger cette attitude en principe et étendard. On s'indignait dans la presse et dans les prêches, on mettait en garde sa progéniture contre cet exemple déplorable et on craignait le déclin imminent de la civilisation. Quarante ans plus tard, de telles manières ne choquent plus. Mick Jagger a même été anobli par Sa Majesté la reine. Que s'est-il passé ? Le parfum de scandale qui a fait la légende des Stones s'est-il évaporé au fil des années ? Qu'en est-il aujourd'hui de ceux qui ont bâti leur mythe sur la liberté d'offenser ? D'une plume trempée dans l'acide, François Salaün analyse, à travers l'oeuvre et la vie privée de ces dandys à jamais décoiffés, l'évolution sur les six dernières décennies de notre société.