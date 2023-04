La Gauche en Perdition

François Pupponi se penche sur la dérive totalitaire de cette gauche française qui renoue avec ses pires errements, qui vocifère, piétine les institutions, rêve de grand soir et agite ses petits poings. Il fallait quelqu'un comme lui pour dénoncer la gauche antidémocratique. La néo-gauche s'est faite séparatiste et communautariste, pro-islamiste et antisémite, indigéniste et néo-raciste, fana d'un " décolonialisme " et d'un anti-esclavagiste dans le déni des travaux historiques, écologiste à la manière Amish, ou encore néo-féministe tendance barbus de Téhéran plutôt que défenseuse des jeunes femmes qui meurent pour leur liberté. Du passé faisons table rase : on ne peut plus défendre la croissance distributrice de prospérité, la régulation de l'économie de marché, la laïcité, l'égalité des chances, ni même le travail. Tout ce qui a trait à notre civilisation doit être " déconstruit ", détruit, incendié, anéanti, mis à sac... Dans le monde de cette gauche Attila, plus personne ne pense, plus personne ne travaille, plus personne ne lit, plus personne ne débat : fidèle à sa culture de l'outrance, cette néo-gauche s'occupe à instruire des procès de Moscou, à condamner ses hérétiques, à menacer ses contradicteurs et à injurier tout le monde. Dans une dizaine de chapitres à l'écriture enlevée, incisive, avec parfois une pointe d'ironie, beaucoup d'anecdotes, d'infos exclusives et de rappels historiques, François Pupponi dit tout le mal qu'on a le droit de penser de cette gauche antidémocratique.