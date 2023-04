Dou et son doudou

Dou, le bébé ornithorynque, cherche son doudou partout dans la maison : dans son coffre à jouets, dans l'armoire, dans la machine à laver, le frigo... Il en profite pour se régaler de tarte au " chitron ", retrouve au passage sa balle sous le canapé, fiche un sacré bazar du sol au plafond - mais de doudou, point ! Une seule solution : appeler papa et maman à l'aide ! " Tu as regardé dans ton lit ? " demandent ceux-ci. Mais oui bien su^r ! Et voilà le doudou retrouvé ! Sauf que maintenant, plus moyen de retarder le moment d'aller au lit. Ah si, peut-être : " Au lit ? dit Dou. On ne range pas avant ? "