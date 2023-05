Paris, 2019. A la mort de son grand-père ouvrier, Julien, un trentenaire travaillant dans un fonds d'investissement, se réveille en ne sachant plus qui il est. Quand on lui offre l'opportunité de prendre la tête de la filiale française de Wunderbike, une start-up californienne à l'ambition environnementale affichée, Julien pense pouvoir enfin concilier travail et convictions. Sa mission : révolutionner la mobilité à Paris, grâce à des vélos électriques performants et à une équipe surmotivée. Mais après des débuts enthousiasmants, Julien déchante rapidement. Livreurs à vélo en quête de survie, conflits avec la mairie, vandalisme, actions de militants écologiques... il n'est pas si simple d'évoluer dans la jungle parisienne. Du quartier de La Chapelle à Paris, à San Francisco en passant par Bobigny, Julien se débat pour poursuivre son combat, mais se retrouve happé dans un engrenage infernal. Bientôt, l'embrasement n'est plus qu'à une étincelle.