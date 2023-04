Demon Slayer School Days. Tome 1

Pas de démons pour Tanjirô, Nezuko, Inosuke et Zenitsu ! Dans cet univers parodique de Demon Slayer, nos courageux héros mènent une existence ordinaire de collégiens et de lycéens. Mais un quotidien paisible ne veut pas forcément dire ennuyeux ! Découvrez ce spin-off hilarant dans lequel les cahiers d'école remplacent les épées, et les combats à mort s'effacent devant des situations délirantes ! Après avoir conquis des millions de lecteurs avec Demon Slayer, la série de Koyoharu Gotouge fait un virage à 180 degrés ! Demon Slayer School Days dessiné par Natsuki Hokami, est le manga dérivé de l'anime parodique du même nom. Cette fois, il n'est pas question pour nos pourfendeurs de se lancer dans des combats grandioses face à d'impressionnants démons. Ici, Tanjirô et ses amis sont sur les bancs de l'école et doivent affronter des situations désopilantes ! Demon Slayer était dramatique, Demon Slayer School Days est totalement loufoque !