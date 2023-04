La bête de l'ombre Tome 1 : Rejetée

Mon père a commis une terrible erreur. Et je continue d'en payer le prix. En tant que louve au sein d'une meute puissante, je devrais avoir la belle vie. Mais depuis que mon père a tenté de tuer l'Alpha, on me traite comme une paria, une traîtresse, une moins que rien. Quand j'essaie de m'échapper, Torin, le fils de l'Alpha, me ramène de force avant ma première métamorphose... qui révélera l'identité de mon âme soeur. Et, dès l'instant où ma louve pose les yeux sur lui, mon coeur se remplit de l'espoir d'un futur plus radieux. Après tout, personne ne répudie son compagnon légitime, pas vrai ? Faux. Quand les loups passent à l'attaque, mon esprit se met à hurler, assoiffé de vengeance. J'ignore comment, j'entre alors en contact avec le royaume des ombres. D'une manière ou d'une autre, je le ramène dans notre monde. La Bête de l'Ombre. Notre dieu, celui des changeants. Le diable en personne. Finalement le rejet de mon compagnon n'était que le début...