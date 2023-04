Plus qu'à une Quatrième Révolution industrielle, nous assistons à une Révolution Multivers qui bouleverse en profondeur le quotidien des entreprises et des citoyens. Les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, des Metaverses et des jumeaux numériques repoussent les frontières du possible dans des domaines aussi différents que la médecine du futur, la conquête spatiale, les villes intelligentes, l'informatique quantique ou la transition écologique. Alors que l'avènement d'Internet et du web 2. 0 avaient coïncidé avec une digitalisation de nos existences, la Révolution Multivers renverse cette tendance. Grâce aux nouveaux outils de simulation, nos sociétés vont enrichir la maîtrise de leur environnement, étendre le champ des connaissances et optimiser la gestion des ressources disponibles. C'est à la confluence de la sphère digitale et de l'univers physique que se situent toutes ces innovations qui serviront à améliorer le monde réel. A condition d'effectuer les bons choix et les investissements adéquats, l'Europe peut devenir un pôle leader de ce changement de paradigme. Le Vieux Continent a même l'occasion de proposer une alternative aux modèles technologiques chinois et américains en misant davantage sur les énergies propres, la santé, l'éducation et le bien-être individuel. Au moment où les enjeux de souveraineté et d'autonomie stratégique revêtent une importance cruciale, il est urgent d'accélérer ces mutations qui seront non seulement profitables à la compétitivité de notre économie, mais aussi à la vie des citoyens européens.