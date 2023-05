SES 1re. Livre élève, Edition 2023

En 1re Spécialité, un manuel de SES synthétique pour traiter plus facilement le programme : - Une structure resserrée autour de 4 dossiers par chapitre - Des sujets d'actualité, des documents et des statistiques récents - Une vidéothèque par chapitre pour varier les approches - 6 pages de méthode et d'exercices par chapitre pour un entraînement progressif aux épreuves du Bac dès la 1re - Un programme de révision "clé en main" : fiches mémos, vidéos de révision inédites, podcasts du cours, quiz... + De nombreuses ressources numériques complémentaires.