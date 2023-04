Entre la source et l'estuaire

"Le soleil du matin illuminait les alluvions qui flottaient sur le bord. Je bâillai, à répétition. Les yeux rivés sur des chapelets de nénuphars qui se tenaient comme les îlots d'un archipel. Y a pas plus grégaires que les nénuphars, comme espèce... Plus collés que des taulards dans une cellule" , venait de jeter Lazare, seule phrase en une heure de temps. Phrase à laquelle on pouvait ajouter quelques indications, plus ou moins pertinentes, sur la profondeur de l'eau à tel ou tel endroit... Il y eut un volettement, lointain, les caquètements d'une poule d'eau, avant le retour de l'impérieux silence du matin. Lazare écarta la barque de la rive où des entrelacs de branches tombaient dans l'eau, et où, à travers la surface, on apercevait des algues qui menaçaient de s'enrouler dans l'hélice. - Bon, alors, Lazare, cette histoire ? demandai-je, pour la troisième fois". Un premier roman au talent éclatant. Claire Julliard, L'Obs.