Mon carnet de bord 6e. Carnet de l'élève, Edition 2023

Un cahier pour réussir sereinement la première année du collège - Un grand cahier avec de la place pour que l'élève le complète en heures de vie de classe, en AP, à la maison. - Un outil interdisciplinaire pour faciliter l'entrée en 6e et accompagner l'élève toute l'année vers l'autonomie. - Des activités pour favoriser la réflexion et le vivre-ensemble et de la méthode pour aider l'élève à s'organiser. - Une maquette colorée et adaptée aux élèves ayant des difficultés de lecture. Les + numériques : des infos et exemples pour aller plus loin, des fiches pratiques à personnaliser, mais aussi des activités et de la méthode en plus.