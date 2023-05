Mon carnet de réussite EPS 5e 4e 3e. Edition 2023

Le 1er support pour les élèves en EPS ! - Un petit format pour que les élèves puissent toujours l'avoir avec eux - L'essentiel du cycle 4, en 67 fiches (96 pages) - Une organisation par champs d'apprentissage et par APSA - Trois types de fiches à compléter : motricité et gestuelle, rôles sociaux, méthodes et outils - Des outils pour l'évaluation et l'autoévaluation tout au long du cycle (explicitation des compétences, relevé des émotions, suivi des performances, fiches projets, etc.) Les + numériques : quiz et animations Genially, vidéos, documents complémentaires, etc.