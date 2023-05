1927, Pennsylvanie. Mary Engle, 18 ans, est embauchée pour travailler dans une clinique pour femmes handicapées mentales, le célèbre Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. L'établissement est moderne, et ne ressemble en aucun cas aux asiles sombres et miteux qu'elle avait imaginés. Elle se fait rapidement des amis parmi le personnel, et passe ses week-ends à faire des rencontres, sortir, danser, entre deux rendez-vous avec un séduisant journaliste. Plus que tout, Mary adore son travail. Elle est admirative devant sa directrice, la belle et distinguée Dr Agnes Vogel, dont elle ne cesse d'admirer son dévouement envers les centaines de patientes à sa charge. Jusqu'à ce qu'un jour, Mary reconnaisse, parmi ces femmes " faibles d'esprit ", Lillian Faust, une de ses amies avec qui elle a grandi à l'orphelinat de Scranton. Lillian était une chanteuse accomplie avec un don pour les langues. Mais elle a également mené une vie " débridée " avant d'être admise à Nettleton. Mary est persuadée que son amie n'a rien à faire à l'asile. Et lorsque Lillian la supplie de l'aider à s'échapper, lui révélant ce qui se passe réellement derrière les portes de la clinique, Mary doit choisir. Croira-t-elle son amie d'enfance, au tempérament volatile et à la moralité questionnable ? Ou le docteur raffiné qui a gentiment pris Mary sous son aile ? Les choix de Mary risquent de changer le cours de sa vie... mais aussi celui de Lillian et de bien d'autres.