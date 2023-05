Le guide healthy de Lucile Champy. La méthode de rééquilibrage alimentaire

Un guide pratique qui présente une méthode simple et efficace pour retrouver une alimentation saine et équilibrée en 3 mois, grâce aux conseils de Lucile Champy, influenceuse et spécialiste en nutrition. Un livre très illustré, qui propose un parcours pas à pas pour mieux manger et mieux consommer. Fourmillant de conseils, de recettes, d'exercices et de mantras pour réussir à retrouver la forme durablement, cet ouvrage s'adapte à tous les styles de vie et permet de retrouver tonus et vitalité sans difficulté ! Un guide qui inclut un semainier, des fiches pour faire ses courses, des conseils de rangement des placards et plus de 20 recettes saines.