Papa, raconte-moi... Edition collector

Une version collector e l'album souvenir à compléter Papa, raconte-moi... avec une fabrication exceptionnelle : une couverture entoilée et un marquage à chaud doré sur la couverture, pour un moment d'échange en famille. Raconte-moi, maman... Comment était la maison où tu as grandi ? Etais-tu une ado rebelle ? Quel a été ton premier travail ? Photos de jeunesse, anecdotes amusantes et petites histoires familiales, ce livre-journal pourra recueillir tous les souvenirs et faire découvrir des facettes méconnues de la maman. Un livre à compléter ensemble, pour un bon moment d'échange et de complicité en famille.