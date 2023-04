Sous-officier de l'armée. Armée de terre, armée de l'air, marine nationale, tout-en-un, Edition 2023

Outre une présentation détaillée du métier et de la formation, ce guide tout-en-un vous propose tous les outils nécessaires pour préparer chacune des épreuves qui composent le processus de recrutement : Les tests d'évaluation : - tests psychotechniques et de personnalité - tests de français et de mathématiques - test éventuel de langue étrangère (facultatif) - épreuves sportives L'épreuve d'entretien : - entretien avec un chargé de recrutement