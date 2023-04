Elles ne sont pas celles que vous croyez ! Un regard féministe sur l'Histoire

Robuste et courageuse, Madame Neandertal ne restait pas dans sa grotte. Elle chassait pour nourrir les siens et défendait sa tribu ! Présentée comme une cheffe de guerre sans merci doublée d'une femme fatale, Cléopâtre fut une fine stratège et une femme politique accomplie. Derrière l'image de la Pucelle et de la sainte martyre, découvrez la puissance de Jeanne d'Arc et sa force d'émancipation. Sous le portrait hystérisé de Charlotte Corday, se cachent des convictions subtiles surprenantes. Fille de Byron, passionnée par les maths, Ada Lovelace est à l'origine du premier calcul complexe réalisé par une machine et a contribué à poser les jalons des ordinateurs et de leurs logiciels. Emmeline Pankhurst, elle, a choisi de contredire les règles de son milieu et de son époque pour mener une vie de combat en faveur du droit de vote des femmes. Grande sportive, la française Alice Milliat consacra sa vie à fédérer le sport féminin. Architexture, design, peinture : Sonia Delaunay avait tous les talents ! Ils furent effacés au profit de ceux de son mari lui aussi artiste.