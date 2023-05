Marketing. 16e édition

Ce manuel offre une vue d'ensemble des principales notions de marketing : Mix marketing Comportement du consommateur Etudes qualitatives et quantitatives Segmentation Prix Communication Distribution Illustré de très nombreux exemples, le livre intègre également 30 cas d'application concrets. Des compléments numériques (corrigés des exercices et diaporamas du cours) sont proposés gratuitement aux enseignants sur le site www.vuibert.fr. Fortement revue et enrichie, cette nouvelle édition intègre les évolutions de la discipline. Elle met l'accent sur la distribution et la vente, le digital et ses concepts actuels : traitement de la data, IA, réseaux sociaux... Elle inclut également des exemples renouvelés et des cas et données chiffrées actualisés. Le livre s'adresse plus particulièrement aux étudiants en écoles de management, à l'université, en IAE, IUT et IEP. Il intéressera également les cadres en formation continue.