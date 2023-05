Cahier-manuel latin 3e

Le sérieux des contenus, en partenariat avec les Belles-Lettres, dans une forme attrayante et consommable. - Un format cahier à compléter par l'élève - Des textes et des documents iconographiques authentiques pour une plongée dans la culture antique - Un travail sur la langue en contexte dans les chapitres et des leçons et exercices différenciés dans le Précis grammatical - Une double page Traduction accompagnée par chapitre - Deux chapitres courts sous forme de missions motivantes en bonus - Des pages Echos pour faire le pont avec le monde contemporain - Un enrichissement du vocabulaire ; des rubriques de grec ; de l'oral Les + numériques : - Pour le professeur : des évaluations et des pistes d'exploitation de type guide pédagogique. - Pour l'élève : des vidéos, des lectures d'images animées, des textes latins et grecs enregistrés en langue originale.