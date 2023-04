Devenez écocitoyens. Histoires extraordinaires et conseils pour changer notre quotidien

Comment réduire notre impact sur l'environnement ? D'abord, en ouvrant les yeux sur les conséquences parfois effarantes de notre mode de vie. C'est ce que nous vous invitons à découvrir à travers six histoires un peu fantastiques, mais remplies d'informations percutantes sur notre empreinte écologique au quotidien. Nos aliments, nos écrans, nos déplacements... le moins que l'on puisse dire, c'est que le bilan n'est pas brillant ! Est-ce une raison pour capituler ? Mille fois non. Car la bonne nouvelle, c'est que nous avons tous le pouvoir de changer la donne ! Faire durer son vieux jean ou son smartphone, choisir une banque écoresponsable ou préparer les cadeaux de Noël sans ruiner son écobilan : ce livre donne toutes les clés pour agir en écocitoyen au quotidien. Un guide fourmillant d'informations, qui allie récits et conseils pratiques, conçu par Anne-Laure Dubilly, ingénieure à l'Agence de la transition écologique, et Jérémie Pichon, auteur du best-seller Famille (presque) zéro déchet. Ecocitoyens, prenez le pouvoir ! Un livre à mettre dans toutes les mains de la famille !