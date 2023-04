Attention, voilà Loupiot !

Une éternelle injustice poursuit les petits loups : ils ont du mal à se faire accepter à l'école. Pourtant, Loupiot voudrait vraiment apprendre à lire et se faire des amis parmi les autres animaux... Mais c'est vrai que, quand il lit "AAAAA", il fait un peu peur avec toutes ses dents ! Un roman plein de personnages à incarner Comment ça parle, un loup ? Et une poule ? Et un cochon ? Comment on fait pour lire la narration et les répliques de chaque personnage ? Au moment où il en a fini avec le déchiffrage, le jeune lecteur est fier de montrer qu'il sait lire. Ce court récit lui donne l'occasion de s'entraîner, en douceur, à "mettre le ton". Ce faisant, il donne du sens au texte, et découvre les joies de la lecture-partage. Lire pour soi, lire pour les autres En effet, lire à voix haute, ça sert d'abord et avant tout à lire pour quelqu'un. Grâce à un astucieux système de pages à déplier, ce petit roman permet au lecteur débutant de lire l'histoire en montrant les images à son public. La galerie de personnages animaliers donne au lecteur l'occasion d'inventer de multiples voix. Une collection unique pour développer le plaisir de lire Un concept innovant organisé en deux parties. Dans un premier temps, des pages d'échauffement qui préparent le lecteur à sa lecture en l'invitant à exercer son élocution, à trouver le bon rythme, à s'interroger sur les voix des personnages... Puis une histoire à lire seul... ou à des tas de gens !