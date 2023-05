Osez la colère, parce qu'il faut oser vos émotions, toutes vos émotions. C'est grâce à elles que vous êtes reliés au monde. C'est par elles que nous nous sentons tellement vivants. Par elles que nous entrons dans la grande aventure des affections qui nous portent, nous construisent, nous nourrissent et nous enthousiasment tout au long de notre existence. Osez-la, d'autant plus que vous l'aurez écoutée - elle vous dira beaucoup de choses sur vous. Osez-la d'autant mieux que vous l'aurez éduquée - pour en faire une alliée, et non une ennemie. Car oui, il est possible de guérir des fragilités qui, bien souvent, la musellent, et de repérer les souffrances qui la dérèglent. Ce livre n'a pas d'autre ambition que de vous y aider, pas à pas, page après page.