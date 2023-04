En mon corps meurtri. Chemins de résilience

"Ce que je vais partager ici n'est pas une déposition mais les suites d'un éboulement intérieur : comment des violences sexuelles ont façonné l'homme que je suis devenu, en ont révélé la sensibilité comme les contradictions, les forces comme les failles. A travers ce cheminement initiatique et alchimique, transparaît ma quête pour me retrouver moi, dans mon intégrité, allégé de mon passé et confiant en l'avenir. Comme dans un journal de bord intime, aussi , je livre faits, sentiments, émotions, états d'âme, réflexions et prises de conscience. C'est, en quelque sorte, une constellation de moments de ma vie, comme autant d'étoiles venues illuminer la sombre nuit que j'ai traversée". Peu après ses 30 ans, Jérôme Guillement entame une psychanalyse. Il a acquis la conviction que son corps porte la trace d'un traumatisme ancien. Peu à peu, le jeune homme défriche sa mémoire et met au jour la blessure des abus sexuels qu'il a subis enfant. Un chemin de résilience, de vérité et de justice, vécu dans la foi, qui le mènera à témoigner auprès de la commission Sauvé (CIASE). Pour toutes les victimes. Jérôme Guillement est né en 1983 en Vendée, et vit actuellement à Paris. Chrétien engagé dans la vie de l'Eglise, organiste et choriste, il a travaillé dans l'imprimerie, puis dans le secteur du luxe. Il exerce à présent en tant que psychopraticien d'orientation Jungienne.