Atlas des mobilités et des transports. Pratiques, flux et échanges

Au lendemain de la pandémie de Covid-19, les mobilités se réorganisent. Loin de nous diriger vers un ralentissement des échanges, nous continuons à évoluer dans un environnement toujours mouvant. Depuis les déplacements individuels et transports doux aux échanges mondialisés et flux d'informations, l'auteur ouvre la réflexion sur la cartographie des mouvements : - Trouver sa place dans un monde mobile : quelles modes, quelles pratiques et quelles tendances ? - La gestion des circulations et les politiques : quels enjeux individuels et locaux, quels choix et quel contrôle des mobilités ? - Les pollutions engendrées par nos déplacements et les perturbations sociales et économiques. - Les espaces de la mobilité : des lieux d'expression politique, sociale et artistique. Avec plus de 100 cartes et documents, cet atlas propose de visualiser toutes les dimensions de la mobilité afin d'éclairer cet enjeu primordial dans un contexte de transition écologique.