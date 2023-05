Découvrir Versailles et les châteaux de l'Ile-de-France

Du Petit Trianon au Grand Trianon, de la ferme de Marie-Antoinette au théâtre de Versailles, de la Chambre du Roi à la Galerie des Glaces, des jardins à la française au Grand Canal, chaque bâtiment de Versailles recèle des trésors insoupçonnés ! Ce Versailles hors des sentiers battus se découvre au fil d'informations culturelles, historiques et parfois même insolites... Découvrez la petite et la grande histoire de ces hauts lieux incontournables. Laissez un autre Versailles se dévoiler, enchanté et flamboyant !