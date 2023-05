Marvel Comics Tome 17 . Edition limitée

A l'occasion du Gala des Damnés, Spider-Man fait équipe avec Wolverine ! Obsédé par les visions qu'il a eues lorsqu'il combattait l'Hiver Noir, Thor enquête sur le passé de Thanos. Iron Man tente le tout pour le tout pour démanteler un réseau de trafiquants d'armes high-tech, au risque d'en sortir ruiné. Et les Avengers de tout le multivers s'organisent pour affronter Méphisto et ses Maîtres du Mal ! La fin d'une époque approche ! La série Iron Man touche à sa fin tandis que tout se met en place pour Avengers Assemble, la dernière saga de Jason Aaron sur les titres Avengers, qui commence le mois prochain. En plus, un long épisode scénarisé par les plus éminents auteurs Marvel rend hommage à Thanos, l'un des plus charismatiques vilains. Plus que jamais, MARVEL COMICS est le rendez-vous incontournable pour ceux qui veulent être au plus près de l'actualité des super-héros Marvel.