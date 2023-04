Leurs parents (expliqués aux enfants)

La famille des Quand ça va, quand ça va pas s'agrandit ! Après avoir parlé du corps, des émotions, de l'alimentation, de la famille, en allant même jusqu'à l'Etat et la République, la collection " Quand ça va, quand ça va pas " continue son exploration du bien-être des enfants via, cette fois-ci, le regards des enfants sur leurs parents. Leur travail, leurs hobbies, leurs amis, leur intimité, leurs principes ou leur temps... Comment les parents se positionnent-ils par rapport à ces sujets, et quelle place l'enfant peut-il y prendre ? Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouvent leur réponse grâce aux explications simples mais jamais simplistes du duo de journalistes.