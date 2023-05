Les dragons de Nalsara Tome 3 : Le dragonnier des ténèbres

Le premier combat de Cham, futur dragonnier. Le roi d'Ombrune va célébrer son jubilé. Cham, Nyne et leur père, Antos, le Grand éleveur de dragons, sont invités aux festivités. Les enfants sont fous de joie, surtout Cham, qui brûle de découvrir la dragonnerie royale. Aussi, lorsque Antos décide qu'ils n'iront pas ¿ ils ne peuvent laisser leurs bêtes ! ¿, le garçon est cruellement déçu. Or, le matin où ils auraient dû partir, Hadal, l'ancien valet de messire Damian arrive en bateau. Il est à présent secrétaire du Maître dragonnier, au palais de Nalsara. Hadal convainc Antos de le laisser emmener les enfants ; il s'occupera d'eux personnellement. Pour la première fois, Cham et Nyne quittent l'île aux dragons ! A la dragonnerie royale, Cham retrouve Nour, l'un des deux dragonneaux nés sur l'île, son préféré. Mais, le jeune dragon confie à Cham qu'il n'a pas confiance en son dragonnier, un certain Darkat, et qu'une grave menace pèse sur le jubilé. Il demande à Cham de prévenir le Maître dragonnier. Grâce au miroir magique de Nyne, ils découvrent que Darkat est un sorcier Addrak. Les Addraks, des barbares du nord, voudraient-ils la guerre ? Le jour de la fête, Darkat fait surgir un monstre d'ombre et de fumée, la strige, et tente d'enleverLe premier combat de Cham, futur dragonnier. Le roi d'Ombrune va célébrer son jubilé. Cham, Nyne et leur père, Antos, le Grand éleveur de dragons, sont invités aux festivités. Les enfants sont fous de joie, surtout Cham, qui brûle de découvrir la dragonnerie royale. Aussi, lorsque Antos décide qu'ils n'iront pas ¿ ils ne peuvent laisser leurs bêtes ! ¿, le garçon est cruellement déçu. Or, le matin où ils auraient dû partir, Hadal, l'ancien valet de messire Damian arrive en bateau. Il est à présent secrétaire du Maître dragonnier, au palais de Nalsara. Hadal convainc Antos de le laisser emmener les enfants ; il s'occupera d'eux personnellement. Pour la première fois, Cham et Nyne quittent l'île aux dragons ! A la dragonnerie royale, Cham retrouve Nour, l'un des deux dragonneaux nés sur l'île, son préféré. Mais, le jeune dragon confie à Cham qu'il n'a pas confiance en son dragonnier, un certain Darkat, et qu'une grave menace pèse sur le jubilé. Il demande à Cham de prévenir le Maître dragonnier. Grâce au miroir magique de Nyne, ils découvrent que Darkat est un sorcier Addrak. Les Addraks, des barbares du nord, voudraient-ils la guerre ? Le jour de la fête, Darkat fait surgir un monstre d'ombre et de fumée, la strige, et tente d'enlever le roi. Cham, chevauchant Nour, rassemble les dragonniers. Avec l'aide d'Isendrine et Mélisande, les magiciennes du royaume, ils repoussent Darkat. Le sorcier, vaincu, disparaît sur le dos de son horrible monture. Et c'est en héros que les enfants quittent Nalsara.